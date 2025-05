SpaceX ha lanciato il razzo Starship, il veicolo progettato per le future missioni verso Luna e Marte, per il nono test. Lo rende noto la compagnia di Elon Musk. Il razzo è stato lanciato dalla base Starbase dell'azienda vicino a una località del Texas meridionale che ha recentemente votato per diventare una città, chiamata anch'essa Starbase.