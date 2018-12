Somalia, Usa ristabiliscono una presenza diplomatica permanente

Gli Stati Uniti hanno comunicato di aver nuovamente stabilito una "presenza diplomatica permanente" in Somalia, per la prima volta in 27 anni. La decisione è stata descritta dal Dipartimento di Stato Usa come un "evento storico" che "riflette i progressi compiuti dalla Somalia negli ultimi anni". Gli Stati Uniti avevano chiuso la loro ambasciata in Somalia nel 1991 quando il paese africano sprofondò nella guerra civile.