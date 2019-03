Somalia, intensificati raid Usa contro Shabab: in due mesi 225 morti

Gli Stati Uniti hanno intensificato gli attacchi contro Shabab, il gruppo estremista affiliato ad Al-Qaeda, in Somalia. Secondo quanto riporta il New York Times, nel 2018 gli attacchi hanno ucciso 326 persone in 47 raid. Fra gennaio e febbraio nei raid sono state uccise 225 persone. Le autorità americane ritengono che le vittime siano solo militanti di Shabab, ma il gruppo estremista ritiene che nel conteggio ci siano anche civili.