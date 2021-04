Somalia, attaco suicida in un locale per ragazzi a Mogadiscio: sei morti

twitter

Sei persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco suicida compiuto in una sala da tè frequentata da giovani a Mogadiscio, in Somalia. Tra le vittime figura anche un bambino. Intanto la violenza esplode anche nel sud del Paese, dove il gruppo islamista Al Shabaab ha attaccato due basi militari facendo esplodere autobombe per aprirsi la strada.