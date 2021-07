Somalia, almeno 10 morti e decine di feriti in attacco a Mogadiscio

ansa

E' di almeno 10 morti e decine di feriti il bilancio dell'attacco messo a segno in un locale di Mogadiscio da un attentatore suicida e rivendicato dai jihadisti Shebab. Lo ha precisato il governo somalo. "Ancora una volta - si legge nella nota del governo - gli Shebab hanno dimostrato che la loro violenza non ha freni e uccide in modo indiscriminato. Vogliono solo causare dolore, distruzione e caos".