Solo fiocchi rosa da 9 anni: la storia tutta al femminile di un piccolo paese polacco

Una squadra dei vigili del fuoco tutta al femminile è un caso raro, ma diviene una necessità se in paese non ci sono uomini. E' ciò che accade in una cittadina polacca, Miejsce Odrzanskie, un villaggio di 300 abitanti dove da nove anni non nascono bambini maschi. Il sindaco ha deciso anche che premierà la prima mamma che metterà al mondo un bimbo e intanto un gruppo di scienziati sta studiando l'anomalia del paese. I residenti più anziani raccontano che i maschi sono sempre stati rari in città.