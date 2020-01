Soleimani, convocata riunione straordinaria degli ambasciatori Nato

La crisi Usa-Iran, dopo l'assassinio del generale Qassem Soleimani in un attacco Usa, sarà al centro della riunione straordinaria del Consiglio Nord Atlantico (a livello degli ambasciatori dei 29 Paesi della Nato) convocata per il pomeriggio dal segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg. Il Consiglio della Nato è il più alto organo decisionale dell'Alleanza. Sabato la Nato ha deciso di sospendere le sue missioni di addestramento in Iraq.