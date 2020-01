Soleimani, Cnn: "Usa in massima allerta, si temono attacchi con droni"

Le forze americane e le batterie missilistiche per la difesa aerea in Medioriente sono in stato di massima allerta contro eventuali attacchi con droni, dopo l'escalation della tensione con Teheran per l'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani. Lo riferisce la Cnn, citando due dirigenti Usa. L'intelligence americana avrebbe osservato negli ultimi giorni movimenti di equipaggiamenti militari in Iran, compresi droni e missili balistici.