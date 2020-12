Smartworking alle Hawaii? Lo Stato offre un volo gratuito per trasferirsi in spiaggia e dare una mano alla comunità

ufficio-stampa

Chi non ha mai sognato di lavorare in smartworking in una località da sogno, magari proprio in riva al mare? Le Hawaii hanno pensato a un programma che possa realizzare questo desiderio. Si chiama "Movers and Shakas" ed è un progetto destinato agli statunitensi e agli ex residenti che abbiano più di 18 anni e che durante la pandemia di coronavirus lavorino da remoto. Ai candidati selezionati verrà chiesto di trasferirsi per un mese nell'arcipelago e di vivere come membri della comunità svolgendo anche attività di volontariato. "E' un piccolo passo verso la ripresa e la diversificazione dell'economia locale", spiegano gli ideatori del progetto alla Cnn.