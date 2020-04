Slovenia, respinta proposta di legge per dare poteri speciali all'esercito

Il parlamento sloveno ha respinto la proposta della maggioranza sulla legge che avrebbe dovuto conferire ulteriori poteri all'esercito per il controllo delle frontiere. L'iter parlamentare era stato avviato in vista di una possibile ondata migratoria, quando la situazione dei profughi al confine fra Grecia e Turchia si stava aggravando. L'opposizione ha chiesto garanzie su scopo e durata dei poteri speciali per gestire l'emergenza coronavirus.