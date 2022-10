Slovenia, seggi aperti per le elezioni presidenziali

Seggi aperti in Slovenia per le elezioni presidenziali.

Al voto andranno circa 1,7 milioni di persone. Sono 7 i candidati in corsa per sostituire il presidente in carica Borut Pahor, di cui tre dati in vantaggio, compreso l'ex ministro degli Esteri Anze Logar. Tuttavia, i sondaggi, si legge sui siti dei media sloveni, suggeriscono che nessun candidato avrà la maggioranza dei voti, innescando un ballottaggio successivo.