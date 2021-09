Slovacchia, il Papa incontra fedeli greco-cattolici, comunità rom e giovani

-afp

Nella sua terza giornata in Slovacchia, il Papa si trasferisce fuori dalla capitale Bratislava, in particolare a Kosice e a Presov, per gli incontri con i fedeli greco-cattolici, la comunità rom e i giovani. Il programma prevede che alle 8.10 il Pontefice parta in aereo per Kosice, a 311 km dalla capitale, con arrivo alle 9, presiedendo poi nel piazzale del Mestskà Sportovà Hala a Presov la divina liturgia bizantina di San Giovanni Crisostomo.