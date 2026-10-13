Georgia, si "sgancia" dal sedile delle montagne russe: morto un uomo | Gli altri passeggeri feriti scendono a piedi
In California, il mese scorso, una montagna russa del parco divertimenti "Magic Mountain" è stata chiusa perché ritenuta la causa dell'insorgenza di danni cerebrali in alcuni dei suoi passeggeri
Un uomo è morto e altre persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente che ha coinvolto una montagna russa nel parco divertimenti Six Flags Over Georgia, a circa 24 chilometri a nord-ovest di Atlanta. La polizia della contea di Cobb ha riferito che le cause del sinistro e le circostanze del decesso dell'uomo non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di un'indagine. La dirigenza del parco ha reso noto di aver risposto immediatamente all'accaduto e di aver espresso piena collaborazione alle autorità. Le immagini dell'evacuazione a piedi dei passeggeri dalla montagna russa Goliath, inaugurata nel 2006, hanno fatto il giro del mondo.
La catena di parchi divertimento nella bufera legale
Secondo lo studio legale Doan, specializzato anche in incidenti nei parchi divertimenti, si tratterebbe di almeno il settimo decesso registrato nel parco della Georgia. L'incidente arriva mentre Six Flags affronta altre controversie legali legate alla sicurezza delle proprie attrazioni: il mese scorso il parco Magic Mountain, in California, ha annunciato la chiusura definitiva della montagna russa X2, al centro di cause legali per presunti gravi danni cerebrali. La società ha inoltre raggiunto un accordo in una causa per morte ingiusta intentata dalla famiglia di un ventiduenne deceduto nel 2022 dopo aver utilizzato l'attrazione; la scorsa settimana sono state presentate altre tre cause per presunti traumi cerebrali.