Siria, uccisi due operatori umanitari di Oxfam

Due operatori di Oxfam (l'organizazzione che riunisce diverse Ong), impegnati in Siria, sono stati uccisi in un attacco al veicolo su cui viaggiavano da parte di un gruppo armato rimasto finora non identificato. Lo ha annunciato la stessa confederazione internazionale in un comunicato. L'aggressione è avvenuta nel governatorato di Dara, nel sud del Paese, tra Nawa e Al Yadudah.