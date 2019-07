Siria, turista statunitense liberato dopo due mesi di detenzione

Sam Goodwin, turista americano di 30 anni, è stato rilasciato dopo essere stato detenuto per due mesi in Siria. Fondamentale la mediazione del Libano. "Sam è in buona salute", hanno detto i suoi genitori i quali hanno ringraziato il capo della sicurezza generale libanese Abbas Ibrahim. Goodwin a maggio aveva attraversato il confine dall'Iraq alla Siria nel tentativo di raggiungere il suo obiettivo: visitare tutti i paesi del mondo.