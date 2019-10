Siria, Turchia: "Al via pattugliamenti con la Russia"

"Turchia e Russia avevano fissato una scadenza per far lasciare la zona di sicurezza ai terroristi Ypg. Il tempo è scaduto. Con i pattugliamenti congiunti stabiliremo se i terroristi si sono effettivamente ritirati o meno". Lo ha scritto su Twitter il capo della comunicazione della presidenza di Ankara nella prima dichiarazione turca dopo la scadenza della tregua di 150 ore stabilita a Sochi. Secondo Mosca, il ritiro dei curdi è stato completato in tempo.