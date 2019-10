Siria, Trump: "Via i nostri soldati, basta stupide guerre"

"Le stupide guerre senza fine, per quanto ci riguarda, stanno finendo". Lo ha scritto su Twitter Donald Trump, confermando che 50 soldati Usa sono stati ritirati dal nord della Siria dove si attende l'offensiva turca contro le milizie curde. Il presidente ha poi aggiunto che "gli Usa non avrebbero dovuto mai essere in medio Oriente e la Turchia dovrà prendere il controllo dei combattenti dell'Isis catturati, che l'Europa non ha voluto riprendere".