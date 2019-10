Siria, Trump: "Pronto a distruggere economia della Turchia"

"Gli Stati Uniti useranno in modo aggressivo le sanzioni economiche per prendere di mira chi consente, agevola e finanzia questi atti efferati in Siria. Sono pienamente pronto a distruggere rapidamente l'economia della Turchia se i leader turchi continueranno su questo percorso pericoloso e distruttivo". Così il presidente Usa, Donald Trump, nell'annunciare di avere autorizzato per decreto l'imposizione di sanzioni ai leader turchi.