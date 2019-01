Siria, Trump a Erdogan: "La Turchia non maltratti i curdi"

In una telefonata con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump "ha espresso il desiderio di lavorare insieme per affrontare le preoccupazioni turche sulla sicurezza nella Siria nordorientale". Il numero uno della Casa Bianca ha sottolineato anche "l'importanza per gli Stati Uniti che la Turchia non maltratti i curdi e altre forze democratiche siriane con cui hanno combattuto per sconfiggere l'Isis". Lo ha reso noto la Casa Bianca.