Siria, Save the children: 38 bambini uccisi da raid nel nord ovest

Almeno 38 bambini sono stati uccisi e 46 sono stati feriti nei bombardamenti iniziati dal primo aprile nel nord ovest della Siria. Tra questi, secondo quanto reso noto da Save the Children, 9 bambini sono morti mentre erano a scuola, 11 nella loro abitazione, 7 mentre erano al mercato, 2 in un campo sfollati e uno in un ospedale.