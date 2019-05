Siria, Onu: "In 10 giorni 180mila sfollati tra Hama e Idlib"

Dal 29 aprile al 9 maggio circa 180mila civili hanno dovuto abbandonare le proprie case nel nord-ovest della Siria, in seguito all'offensiva governativa e russa in corso nella zona tra Hama e Idlib. Lo riferisce l'ufficio per il coordinamento umanitario dell'Onu, precisando che quasi 250mila bambini e ragazzi in età scolare hanno subito conseguenze a causa dell'attuale conflitto nella regione.