Siria, Ong: raid aereo turco nel nordest, 2 bambini uccisi

ansa

E' di due minori uccisi e di tre altri tre feriti il bilancio di un raid aereo turco nel nordest della Siria, in una zona controllata da miliziani curdi e arabi cooptati dal Partito dei lavoratori curdi (PKK) ostile ad Ankara. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui il raid è stato effettuato con un drone nel distretto di Qamishli, nella regione siriana di Hasake.