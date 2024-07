Siria, ong: quattro morti nelle manifestazioni anti-turche

Quattro persone sono state uccise nel nord-ovest della Siria, zona sotto il controllo turco, durante scontri tra uomini armati che protestavano contro gli attacchi contro i siriani in Turchia e le forze di Ankara. Lo ha reso noto la ong Osservatorio siriano per i diritti umani. Centinaia di persone hanno manifestato in diverse città nelle aree controllate dalla Turchia, secondo l'Osservatorio, il giorno dopo che una folla ha attaccato le attività commerciali siriane a Kayseri, nella Turchia centrale.