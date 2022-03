Siria, Ong: cinque militari governativi uccisi nel sud del Paese

Si riaccende il conflitto armato nella Siria meridionale: cinque militari siriani sono stati uccisi nelle ultime 48 ore in scontri con non meglio precisati "miliziani locali" nella regione di Daraa al confine con la Giordania.

Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui gli scontri sono avvenuti a Jasem, località da anni epicentro dell'insurrezione locale anti-governativa e solo in apparenza pacificata dall'intervento politico e militare russo tra il 2018 e il 2020.