Siria, ong: 15 civili morti in raid governativi e russi

Almeno 15 civili, tra i quali cinque bambini, sono stati uccisi nella provincia di Idlib, nel nord-ovest della Siria, in raid aerei governativi e russi. Ne dà notizia l'ong Osservatorio per i diritti umani (Ondus). Tredici delle vittime, tra le quali quattro minori, sono segnalate in un raid russo su un campo per sfollati vicino alla cittadina di Hass.