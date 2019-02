Siria, oltre 100 persone in fuga da Isis nel sud-est del Paese

Circa cento persone, tra cui donne e bambini, sono in fuga dall'ultima zona di territorio siriano ancora in mano allo Stato islamico nel sud-est del Paese. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus). Le persone fuggite dalla zona di Baghuz si sono consegnate alle forze curdo-siriane e ai militari americani sul posto.