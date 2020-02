Siria, nuova vita per Selva: la piccola che "rideva" per le bombe grazie al papà è stata accolta in Turchia

E' diventata famosa in tutto il mondo Selva, la piccola siriana che "rideva" per le bombe. Il video girato dal papà che per non farla spaventare le faceva credere che i bombardamenti siriani e russi su Idlib fossero solo un gioco - un po' come nel film di Benigni La vita è bella - aveva commosso il web. Adesso la piccola di 4 anni potrà iniziare una nuova vita in Turchia. Niente più bombe per lei e la sua famiglia, che sono stati accolti come profughi nella provincia frontaliera di Hatay.