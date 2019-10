Siria, milizie curde: "Se la Turchia attacca è un tradimento dell'Occidente"

"Se la Turchia interverrà sul nostro territorio sarà un tradimento. Vorrà dire che l'Occidente era sul territorio solo per l'Isis non per una soluzione democratica e per la libertà di tutti". Lo ha detto Dalbr Issa, comandante delle Ypj, le unità femminili delle milizie curde nel nord della Siria. Issa ha quindi invitato il Parlamento italiano e tutta la comunità internazionale a impegnarsi per "una soluzione pacifica nell'interesse di tutti".