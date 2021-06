Siria, media: attivata antiaerea per "aggressione Israele" 

-afp

Nella serata di martedì la Siria ha attivato le sue difese antiaeree per rispondere ad una "aggressione israeliana". Secondo l'agenzia di Stato Sana, aerei israeliani sono entrati nello spazio aereo siriano dopo avere sorvolato il Libano. Dall'inizio della guerra civile, nel 2011, Israele ha compiuto centinaia di attacchi aerei o missilistici in Siria, prendendo di mira in particolare basi e depositi di armi di milizie filo-iraniane.