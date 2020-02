Siria, leader Ue: "Inaccettabile offensiva militare su Idlib"

La Ue definisce "la rinnovata offensiva militare a Idlib da parte del regime siriano e dei suoi sostenitori" come "inaccettabile. I leader europei riuniti a Bruxelles esortano tutte le parti in conflitto a rispettare pienamente i propri obblighi ai sensi del diritto internazionale per consentire "l'accesso umanitario senza ostacoli a tutti le persone bisognose".