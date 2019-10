Siria, la Turchia convoca l'ambasciatore francese per appoggio ai curdi

Il ministero degli Esteri turco ha convocato l'ambasciatore francese per protestare contro il sostegno alle milizie curde in Siria e la condanna dell'operazione militare turca, espressi in una risoluzione approvata dal Parlamento francese. Lo riporta l'agenzia di stampa Anadolu. Ankara, infatti, ha condannato "fermamente" il testo che critica l'operazione militare nel nord-est della Siria.