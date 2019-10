Siria, la Lega Araba riduce le relazioni con la Turchia

"L'aggressione della Turchia alla Siria è una minaccia diretta per la sicurezza nazionale araba e per la pace internazionale". E' quanto afferma la Lega araba in una riunione d'urgenza dei ministri degli Esteri. Per tale motivo è stata presa la decisione di assumere "misure urgenti per fare fronte all'aggressione turca", dalla riduzione delle relazioni diplomatiche alla cessazione della cooperazione militare alla revisione delle relazioni economiche.