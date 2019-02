Siria, l'Isis sta trattando la resa con le forze curde

Sarebbe ormai alle battute finali l'offensiva per espugnare quello che è stato descritto come l'ultimo bastione dello "Stato islamico" nell'area di Baghuz. Secondo fonti sul terreno in contatto con le forze curde impegnate nell'operazione, sarebbero in corso negoziati in Siria tra forze curdo-siriane e Isis per la resa delle ultime centinaia di miliziani jihadisti asserragliati tra l'Eufrate e il confine iracheno.