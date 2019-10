Siria, Germania: "Le sanzioni Ue alla Turchia non sono in agenda"

Per il momento il tema delle sanzioni alla Turchia per l'offensiva contro i curdi in Siria "non è nell'agenda" del Consiglio europeo di giovedì. Lo rivelano fonti del governo tedesco. Si "parlerà dell'invasione da parte di Ankara", ma non di sanzioni. Tuttavia, data la situazione instabile nel nord-est siriano, "non è nemmeno possibile escludere del tutto questa misura", precisano ancora da Berlino.