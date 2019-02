11 febbraio 2019 19:27 Siria, ferito il fotografo italiano Gabriele Micalizzi: rischia di perdere la vista Il 34enne milanese, fotoreporter di guerra di fama internazionale, è stato colpito al volto, nellʼultima roccaforte dellʼIsis, dalle schegge di un razzo. La Procura di Roma apre unʼindagine

Gabriele Micalizzi, un fotografo italiano di 34 anni, è rimasto gravemente ferito agli occhi in Siria: non è in pericolo di vita, ma rischia di perdere la vista. E' successo nella zona di Dayr az Zor, dove centinaia di jihadisti, asserragliati nell'ultimo bastione dell'Isis, si oppongono all'avanzata delle forze sostenute dagli Usa. Il fotoreporter di fama internazionale, colpito dalle schegge di un razzo, è ora ricoverato a Baghdad.

Entro 48 ore sarà in Italia - Secondo quanto riferisce il Rojava information center, che fa capo alle forze curdo-siriane che guidano l'offensiva anti-Isis nella zona di Baghuz, sulla riva orientale dell'Eufrate, il fotoreporter sarà rimpatriato in Italia entro 48 ore.



Reporter di guerra di fama internazionale - Gabriele Micalizzi, di origini milanesi, si trovava nella zona di Dayr az Zor per documentare l'offensiva curdo-araba, appoggiata dagli Usa, contro l'ultima sacca di resistenza dell'Isis nel Paese. Diplomato all'Accademia di Belle Arti, è noto a livello internazionale per i suoi reportage di guerra.

