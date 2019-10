Siria, esercito Usa prende in custodia due britannici dell'Isis

L'esercito statunitense ha preso in custodia due detenuti britannici, noti per i loro ruoli in una cellula dell'Isis denominata "Beatles" che torturò e uccise ostaggi occidentali, tra cui il giornalista James Foley, che venne decapitato. El Shafee Elsheikh e Alexanda Kotey sono stati portati in una base irachena dopo essere stati prelevati da una prigione di guerra in Siria settentrionale gestita dalla milizia curda.