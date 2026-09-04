Il rappresentante della Siria all'ONU, Ibrahim Olabi, lo ha definito "un traguardo storico" e si congratula con l'esecutivo guidato dal presidente Ahmed al Shara, salito al potere dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad. Già a maggio di quest'anno la nuova leadership siriana aveva individuato armamenti chimici non dichiarati in precedenza dal regime di al-Assad. Dopo la scoperta, la Siria aveva trovato "un ulteriore impianto di produzione di armi chimiche, una sostanza appena scoperta usata nella produzione di agenti nervini e munizioni chimiche vuote", ha dichiarato Nakamitsu. La verifica dell'effettiva distruzione degli arenali è stata constatata il mese scorso dall'OPCW trmite una sua squadra inviata in loco.