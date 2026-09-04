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Il governo siriano ha iniziato la distruzione dell'arsenale chimico militare dell'era Assad. Sono già 42 le bombe aeree distrutte e confermate dalle ispezioni fatte sotto l'egida delle Nazioni Unite. Il comunicato è stato dato giovedì corso dall'Alta Rappresentante delle Nazioni Unite per gli Affari del Disarmo Izumi Nakamitsu. Lo smantellamento include sia le materie prime che le munizioni simili a quelle usate negli attacchi con gas durante la guerra civile nel paese. È la prima volta dal 2014 che viene verificata l'effettiva distruzione delle munizioni chimiche in Siria da parte dell'OPCW (Organizzazione per il Divieto delle Armi Chimiche).
Traguardo storico
Il rappresentante della Siria all'ONU, Ibrahim Olabi, lo ha definito "un traguardo storico" e si congratula con l'esecutivo guidato dal presidente Ahmed al Shara, salito al potere dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad. Già a maggio di quest'anno la nuova leadership siriana aveva individuato armamenti chimici non dichiarati in precedenza dal regime di al-Assad. Dopo la scoperta, la Siria aveva trovato "un ulteriore impianto di produzione di armi chimiche, una sostanza appena scoperta usata nella produzione di agenti nervini e munizioni chimiche vuote", ha dichiarato Nakamitsu. La verifica dell'effettiva distruzione degli arenali è stata constatata il mese scorso dall'OPCW trmite una sua squadra inviata in loco.