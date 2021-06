Siria, bombardata la città di Afrin: almeno 16 morti, molti sono bimbi

Bombardata dalle forze governative la città ribelle di Afrin, nel nord della Siria: almeno 16 le persone rimaste uccise. Molte di queste si trovavano in un ospedale che è stato colpito. Lo rende noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus) riferendo che un medico, tre membri del personale ospedaliero, tre donne e un bambino sono morti all'ospedale Al-Shifaa della città, in mano ai ribelli sostenuti dalla Turchia.