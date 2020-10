Siria, attacco con drone: uccisi 14 jihadisti a raduno in villaggio

-afp

Un attacco di un drone non identificato ha ucciso 14 jihadisti, tra cui sei comandanti, nella Siria nordoccidentale: lo ha reso noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani. Il raid ha preso di mira un raduno di jihadisti nel villaggio di Jakara, nella provincia di Idlib, ultima roccaforte ostile al regime di Bashar Al Assad e sede di gruppi jihadisti e ribelli guidati da Hayat Tahrir al-Sham, ex ramo siriano di Al Qaeda.