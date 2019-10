Siria, anche la Francia sospende l'esportazione delle armi alla Turchia

"La Francia ha deciso di sospendere qualsiasi piano di esportazione in Turchia di materiale bellico che potrebbe essere utilizzato nell'offensiva in Siria". Lo hanno riferito i ministeri francesi della Difesa e degli Esteri. "Questa decisione ha effetto immediato - hanno aggiunto -. Il Consiglio Affari esteri dell'Ue, che si riunirà il 14 ottobre a Lussemburgo, sarà un'opportunità per coordinare un approccio europeo in questa direzione".