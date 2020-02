Siria, almeno 17 civili uccisi in raid nel nord-ovest

E' di almeno 10 civili uccisi, tra i quali anche alcuni bambini, il bilancio di un raid aereo su una periferia di Idlib, nel nord-ovest della Siria. Lo riferisce l' Osservatorio siriano per i diritti umani, puntando l'indice contro i bombardieri russi. Altre 7 vittime si contano in diversi raid aerei e bombardamenti di artiglieria compiuti nella stessa provincia di Idlib e in quella di Aleppo.