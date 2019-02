Siria, 200 soldati Usa resteranno per creare task-force osservatori

Gli Usa starebbero lavorando con gli alleati Nato per mettere insieme in Siria una forza di 800-1.500 militari, che dovrebbe restare a tempo indefinito per prevenire scontri tra gli alleati curdi ed Ankara e ridurre il rischio di una rinascita dell'Isis. Così un alto dirigente dell'amministrazione Usa ha spiegato la decisione di Donald Trump di lasciare 200 soldati nella regione nonostante il ritiro delle truppe statunitensi.