Siria, 16 morti in scontri a Idlib: raid dell'aviazione turca e russa

Sedici persone sono rimaste uccise in seguito a scontri armati nel nord-ovest della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani, precisando che i combattimenti si sono svolti nella regione di Latakia, al confine con quella contesa di Idlib, dove da marzo è in corso una tregua negoziata da Russia e Turchia. Dopo gli assalti, l'aviazione turca ha aperto il fuoco contro i governativi e quella russa contro gli insorti.