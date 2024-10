Sinwar ucciso per caso dalle forze israeliane: il capo di Hamas era in fuga con altri terroristi, colpito in un raid su una palazzina a Rafah

Daniel Hagari, portavoce dell'Idf, dichiara: "I nostri uomini non sapevano che lui fosse in quell'edificio". E ha spiegato che le sue truppe avevano identificato i tre uomini che correvano di casa in casa a Rafah. Lui, l'uomo identificato come Sinwar, "è corso da solo in uno degli edifici" ed è poi stato ucciso. Si sapeva che il capo di Hamas utilizzava abitualmente come scudi alcuni ostaggi israeliani nei suoi trasferimenti. E' però stato verificato che nessun ostaggio era presente in quell'edificio. Era con un piccolo gruppo, come se stesse cercando di spostarsi senza dare nell'occhio. O forse aveva perso molti di quelli che lo proteggevano.