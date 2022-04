Sindaco di Slavutich: "Zona Chernobyl ancora sotto minaccia"

"Non possiamo sapere cosa c'è nella testa dei russi.

Non potevamo aspettarci che si impadronissero delle centrali nucleari. La nostra regione sarà sempre in pericolo fino a quando il sistema in Russia non cambierà. La minaccia esiste sempre". Lo ha detto Yurii Fomichev, sindaco di Slavutich, la città satellite di Chernobyl dove vivono i lavoratori della centrale. Le forze russe si sono ritirate dalla zona di Slavutich tra il 29 marzo e il 3 aprile.