Sindaco di Mariupol: "Serve un giorno intero di cessate il fuoco"

Per il sindaco di Mariupol, Vadym Boychenko, è necessario "un giorno intero di cessate il fuoco" per evacuare i civili che si rifugiano nell'acciaieria Azovstal.

"L'altro ieri abbiamo pianificato una via di evacuazione per queste persone. Tuttavia le forze russe hanno continuato a bombardare l'impianto e non siamo riusciti a evacuare i civili", ha aggiunto Boychenko.