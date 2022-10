Shoah, Silvio Berlusconi: "Rastrellamento di Roma ferita indelebile"

Silvio Berlusconi interviene sui social network per ricordare il 16 ottobre 1943, il "sabato nero" del Ghetto di Roma.

"Nel giorno in cui ricorre l'anniversario del rastrellamento abbiamo il dovere di riflettere su quella che fu l'inizio di una barbarie che non possiamo e non dobbiamo dimenticare. Questa resta una ferita indelebile non solo per l'intera comunità ebraica…", ha affermato il presidente di Forza Italia.