Silvia Romano libera, Di Maio: "Sta bene, ansiosa di rivedere la famiglia" 

"Silvia Romano sta bene e non vede l'ora di rivedere la famiglia". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, spiegando di aver parlato al telefono con la volontaria italiana che era stata rapita in Kenya nel 2018. "Nel primo pomeriggio saremo a Ciampino ad accoglierla. Per Silvia sono stati 18 mesi di grande sofferenza. Per la sua famiglia sono stati 18 mesi di dolore", aggiunge Di Maio.