Sicurezza, Ue: ipotesi stop a riconoscimento facciale per 5 anni

L'Ue starebbe considerando di mettere al bando il riconoscimento facciale nei luoghi pubblici per un massimo di 5 anni, finché non si saranno trovate nuove regole per tenere sotto controllo rischi sulla privacy. Il piano dell'Europa arriva in un momento di forte dibattito, specie negli Usa, sull'uso dell'Intelligenza artificiale per scopi di sicurezza.