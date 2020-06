Si dimette responsabile editoriali del Nyt, ira di Trump 

Il responsabile della pagina degli editoriali e dei commenti del New York Times, James Bennet, si è dimesso dopo le polemiche per la pubblicazione dell'op-ed del senatore repubblicano Tim Cotton in cui si chiedeva l'intervento dell'esercito per sedare le proteste nelle città americane. Lo ha reso noto lo stesso quotidiano spiegando che le dimissioni hanno effetto immediato. Dura la reazione di Donald Trump, che difende l'opinione pubblicata di Cotton.